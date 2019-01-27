Что искали в интернете европейцы в 2018 году: интересная статистика

Больше всего жители Европы пользовались в интернете электронной почтой – 73%. Второе место занял поиск информации о товарах и услугах, 70%, а третье – социальные сети, 56%.

Как показывает статистика Евростата, популярными запросами остались здоровье и музыка. Так, информацию о здоровье искали 52% европейцев, а о музыке – 48%.

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К тому же, 42% жители Европы использовали интернет для телефонных и видеозвонков, а 29% – для видеоигр.

Статистика Евростата показывает, что 85% европейцев в возрасте 16-74 года сидели в интернете в 2018 году.

Интересно, что в Украине самые популярные запросы в Google 2018 года были такими: