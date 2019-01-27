Что искали в интернете европейцы в 2018 году: интересная статистика
Больше всего жители Европы пользовались в интернете электронной почтой – 73%. Второе место занял поиск информации о товарах и услугах, 70%, а третье – социальные сети, 56%.
Как показывает статистика Евростата, популярными запросами остались здоровье и музыка. Так, информацию о здоровье искали 52% европейцев, а о музыке – 48%.
Читайте также: Соцсети "выманивают" у пользователей все больше личной информации: исследования
К тому же, 42% жители Европы использовали интернет для телефонных и видеозвонков, а 29% – для видеоигр.
Статистика Евростата показывает, что 85% европейцев в возрасте 16-74 года сидели в интернете в 2018 году.
Интересно, что в Украине самые популярные запросы в Google 2018 года были такими:
- ЧМ 2018
- Мажор 3 сезон
- Евровидение 2018
- Школа 2 сезон
- Полицейские из Рублевки 3 сезон
- Кемерово
- Фильмы 2018
- Марина Поплавская
- Холостяк 8
- Олимпиада 2018
Источник: Техно
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии