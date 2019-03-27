Что известно об iPhone mini: характеристики и цена потенциального бюджетника

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Бюджетник iPhone SE
Бюджетник iPhone SE / wired.com

Поклонники Apple уже заждались выхода нового поколения бюджетника iPhone SE. Теперь в сети появились слухи о выходе новинки. Однако, новый бюджетник не назовут iPhone SE, как предполагалось ранее.

Как пишет IGeeKphone, новинка может получить коммерческое название iPhone mini.

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Характеристики

Что касается дизайна, то новый смартфон будет похож на iPhone Xs. Он получит вырез в экране для Face ID. При этом по размерам новинка будет близка с iPhone SE. Его диагональ может составить 5 дюймов. Он будет доступен в трех цветах: золотистый, серебристый и серый.

Разрешение фронтальной камеры может составлять 7 Мп. А основная – 12 Мп. При этом сердцем новинки станет самый новый топовый процессор A12 Bionic. Также новинка будет поддерживать технологию беспроводной зарядки.

Цена

Когда речь доходит до цены, то становится понятно, что не такой он уже и дешевый.

  1. Модификация iPhone mini с 64 ГБ встроенного хранилища будет стоить 850 долларов (почти 23 тысячи гривен);
  2. Версия с 128 ГБ памяти может быть оценена в 950 долларов (25 600 гривен);
  3. А версия с 256 ГБ памяти может стоить 1100 долларов (29 700 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Apple iPhone Смартфоны
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