Что известно об уникальных ракетах SpaceX и будущем интернет-спутников
Американская компания SpaceX в очередной раз собирается удивить человечество. Там разработали ракеты, которые способны долететь до Плутона, отправлять пассажиров на Луну и даже создать спутниковую интернет-сеть на орбите.
Ранее компания Илона Маска запустила ракеты Falcon 9, хоть полет и был пробным. Однако эта ракета уникальна тем, что может не только выводить грузы на орбиту, но и возвращаться на специальную площадку и использоваться повторно.
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Разработкой Илона Маска заинтересовались в американском космическом агентстве NАSА и договорились о сотрудничестве. И теперь ракеты Falcon 9 будут еще и доставлять грузы на международную космическую станцию.
Команда из 1800 человек работает в SpaceX над разработкой, строительством, тестированием и запуском ракет Falcon 9. Мы рады сотрудничеству с NАSА. Я надеюсь, что космические полеты станут доступными,
– отметил старший инженер Кевин Броган.
Илон Маск каждый раз удивляет человечество своими разработками. Среди уникальных проектов – электрокары Tesla, вакуумные поезда Hyperloop, а теперь и ракеты Falcon 9.
Запуск Falcon 9
С их помощью Илон Маск хочет вывести на орбиту рекордное количество микроспутников – аж до 12 тысяч . В его планах таким образом обеспечить человечество сверхскоростным спутниковым интернетом. Реализовать этот проект изобретатель обещает уже к концу следующего года.
Falcon может достичь Плутона, без дозаправки, без остановки. Можно отправлять людей, скажем, на Луну. Или как в этом случае, выводить спутники на орбиту,
– отметил основатель SpaceX Илон Маск.
Первые 60 таких сателлитов отправится на орбиту уже 16 мая в полшестого утра. С пусковой площадки в США на Мысе Канаверал. Саму же площадку для запуска Falcon 9 начали строить еще в 2010 году.
Сейчас идея о запуске микросателлитов и переходе на спутниковый интернет, предложенная Илоном Маском, многим кажется нереальной. Некоторые даже осуждают разработчика за то, что это приведет к росту стоимости интернета.
Илон Маск же утверждает, что наоборот, интернет станет доступным для всех людей в разных уголках Земли. Поэтому перед Falcon 9 стоит серьезный вызов.
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