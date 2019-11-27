Что не так с сервисом Google Stadia: в компании сделали важное заявление

Одной из самых громких историй на прошлой неделе стал запуск долгожданной "облачной" платформы Google Stadia. Компания обещала геймерам золотые горы: высокую производительность и интересные функции, однако релиз не удался.

Что случилось

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Одной из претензий со стороны игроков стало разрешение: как оказалось, многие игры не поддерживают обещанный формат 4K при 60 fps. В чем дело? Представители Google уверяют, что проблема у разработчиков.

Сначала о проблеме написали авторы сайта 9to5google, потом появились видео от Digital Foundry. Вскоре после появления претензий портал Eurogamer поделился официальным заявлением Google. По словам компании, она предоставила своим партнерам свободу: "те вольны выбирать любые методы для достижения наилучшего качества картинки и частоты кадров".

Анонс Google Stadia – смотрите видео

Что об этом говорит Google

"Разработчики, занимающиеся играми для Stadia, пытаются обеспечить лучший потоковый опыт для каждого тайтла. Как вы видите на всех платформах, это включает в себя различные методы достижения наилучшего качества. Мы предоставляем разработчикам свободу в этом деле на Stadia, и поражены тем, чего они смогли достичь уже сейчас", – заявили в Google.

Мы считаем, что многие разработчики могут и в большинстве случаев будут совершенствовать свои творения на Stadia. И поскольку Stadia использует наши центры обработки данных, авторы смогут быстро внедрять инновации без необходимости скачивать патчи или даже сами игры,

– добавили представители Google.

Реакция геймеров на сообщение

Многие увидели в этом послании попытку переложить вину за местами ложную рекламную кампанию на плечи самих авторов игр.

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Особенно странно подобное утверждение выглядит на фоне громких обещаний вице-президента Google Фила Харрисона: он обещал пользователям 4K в всех доступных на платформе тайтлах на запуске платформы. Чего не произошло. Публика недоумевает, но ситуация всегда может измениться.

Что известно о Google Stadia?

Это облачный потоковый игровой сервис от компании Google, ранее известный под названием Project Stream. Сервис стал доступен 19 ноября 2019 года в 30 странах. Игры сервиса доступны для различных устройств: ноутбуков, настольных компьютеров, телевизоров, планшетов и телефонов.



Особенностью сервиса представители компании называли возможность стриминга компьютерных игр на устройство пользователя в разрешении 4К и 60 кадрах в секунду. Компания также обещала возможность получения видеоизображения в разрешении 8К и 120 кадров в секунду.



О доступности Google Stadia на украинском рынке пока ничего не известно.

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