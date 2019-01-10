Что о вашем характере может сказать смартфон: интересное исследование

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Что о вашем характере может сказать смартфон
Что о вашем характере может сказать смартфон / unsplash

Ученые провели исследования и определили, что смартфон может многое рассказать о характере своего владельца. В ходе исследования ученые из Университета Линкольна и Университета Ланкастера изучили поведение более чем 500 владельцев смартфонов на Android и iOS.

Об этом сообщает "BBC Украина".

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Ученые определили, что те, кто предпочитает Android – более искренние люди, чем покупатели iPhone, но пользователи "яблочной" продукции – младше по возрасту и более открыты.

Кроме того, исследование показало, что женщины с вдвойне большей вероятностью являются обладательницами iPhone, чем мужчины, а пользователями смартфонов на базе Android чаще всего становятся мужчины, причем несколько старшего возраста.

Люди, привязанные к своим iPhone, не богаче владельцев смартфонов с Android, но владельцы iPhone больше обеспокоены тем, что их телефон воспринимается как показатель некоего статуса. Они также более эмоциональны, чем те, кто предпочитает Android.

 

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple iOS Android
Источник: Техно
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