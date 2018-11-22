Что ожидает производителей комплектующих к PC в 2019 году

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Что ожидает производителей комплектующих к PC в 2019 году
Что ожидает производителей комплектующих к PC в 2019 году / unsplash

Первый квартал 2019 года станет проблемным для производителей комплектующих к персональным компьютерам. По оценкам специалистов, сложная ситуация на рынке PC может задержаться до середины 2019 года.

Об этом сообщает 3DNews.

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Уже в третьем квартале 2018 года доход таких производителей, как ASUSTeK Computer, Gigabyte Technology и других компаний, оказался заметно ниже ожидаемого аналитиками. Например, в ASUSTeK снижение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом составило 43%.

Компания MSI (Micro-Star International) сумела "выехать" на продажах игровых ноутбуков, потеряв всего 6,6% чистой прибыли. Gigabyte также потеряла немного, но для нее это оказался худший квартал за десятилетие – с 2008 года.

Материнська плата Gigabyte
Материнская плата Gigabyte

Производители снизили свой прогнозируемый доход в четвертом квартале, ожидая снижение покупательской активности в Китае. В первом квартале 2019 года также ожидается резкий спад за счет снижения "майнерской" лихорадки, которая подняла продажи комплектующих в прошлом году, а это может привести к двукратному падению выручки у Gigabyte и TUL.

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Кроме того, компания Gigabyte прогнозирует, что в 2018 году в целом поставки материнских плат опустятся ниже 12 миллионов штук. В 2017 году, напомним, она поставила на рынок 12,6 миллиона материнских плат. Поставки видеокарт упадут еще сильнее – на 1 миллион штук или до уровня 2016 года.

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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