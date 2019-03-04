Что подарить на 8 марта: полезные гаджеты

Вокруг Международного дня женщин все больше вопросов: праздновать или не праздновать. Однако мы не будем вдаваться в историю и разбирать все "за" и "против", а взамен предложим вам несколько интересных идей для подарков.

Техно 24 подготовил для вас подборку интересных подарков, которые понравятся вашей женщине.

Фитнес-браслет

Почти все женщины следят за своим весом и красотой тела. В таком случае фитнес-браслет – идеальное решение для подарка девушке, любимой или жене. Современные фитнес-браслеты имеют немало полезных функций: считают шаги, потерянные калории, время тренировки, а также отслеживают сон и другую активность.

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Кроме того, гаджеты имеют интересный дизайн и точно станут полезным аксессуаром для представительниц женского пола.

Фитнес-браслет – замечательный подарок для активных женщин

Фитнес-браслет стоит недорого, однако позволяет присоединиться к сообществу людей, которые заботятся о собственном здоровье. Или по крайней мере делают вид, что беспокоятся. Или пытаются убедить себя, что вот-вот начнут заботиться и беспокоиться.

Бытовая техника

Как бы это банально не звучало, но некоторые женщины мечтают о новом миксере, тостере или бутерброднице. Во-первых, это значительно сокращает время, проведенное на кухне, а во-вторых, помогает радовать своих мужчин вкусными завтраками, обедами или ужинами.

Если ваша жена или девушка хоть раз вам намекала, что было бы хорошо иметь подобный девайс у себя дома, тогда вы точно попадете в яблочко. К слову, здесь даже есть где разгуляться: на рынке немало интересных предложений бытовой техники по доступной цене.

Bluetooth-наушники

Этот подарок подойдет не только девушкам, но и всем, кто не представляет своей жизни без музыки. Удобные и стильные аксессуары всегда в моде, а поэтому они точно понравятся новому владельцу.

Беспроводные технологии вышли на новый уровень и поэтому Bluetooth-наушники стали очень популярными. На рынке существует множество предложений по разным ценам, поэтому выбрать точно будет из чего.

Bluetooth-наушники станут хорошим подарком для любителей музыки / unsplash

Относительно цены, то она также различна: от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч. Поэтому при выборе подобных аксессуаров следует отталкиваться от собственных предпочтений, бюджета и своих ожиданий. К примеру, AirPods обойдутся недешево, однако вы точно будете уверены в их качестве. Кроме, Apple, качественные Bluetooth-наушники могут предложить Samsung, Sony, Xiaomi и Huawei.

Электронная книга

Девушка с книгой – это романтично. А еще лучше, если книга электронная: значит, ее хозяйка идет в ногу со временем. На рынке сейчас немало предложений по разным ценам. Однако при выборе электронной книги стоит обратить внимание на несколько характеристик.

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Для начала стоит определиться с размером и типом экрана. Отметим, что размер экрана электронной книги может быть разнообразным (от 5 дюймов до 11,5 дюймов) и когда в первом случае вы получаете устройство размером со смартфон, то во втором вам придется держать в руках книжку размером почти как лист А4.

Еще одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание при выборе электронной книги – тип дисплея. Он бывает только двух вариантов: E Ink (так называемая электронная бумага) и жидкокристаллический (LCD, TFT, который используют для смартфонов, планшетов и ноутбуков).

Также женщине можно подарить электронную книгу / unsplash

Также, обратите внимание на емкость аккумулятора и объем встроенного хранилища. Отметим, что книги с E Ink дисплеем значительно более энергоэффективные и не требуют батарею на 2000 миллиампер часов для оптимальной работы.

PowerBank

Внешний аккумулятор – хороший подарок: он незаменим, когда нужно быстро зарядить смартфон, а розеток поблизости нет. Конечно, производители смартфонов сейчас пытаются делать свои новинки энергоэффективными, однако во время активного использования девайса заряда аккумулятора не хватает даже на сутки.

PowerBank уже появилось так много, а цены даже на самые крутые из них настолько приемлемые, что их выбор может стать настоящим испытанием.

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Уже не первый год интересными решениями для внешних аккумуляторов отмечается компания Xiaomi. PowerBank китайского производителя действительно качественные и соответствуют заявленным характеристикам. Более того, такие девайсы отличаются низкой ценой.

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