Что подарить на 8 марта: идеи для "горячих" подарков

Вопрос "что подарить на 8 марта" возникает каждый год. В этот раз мы решили сделать подборку небанальных подарков, которые точно порадуют прекрасный пол.

Как-то принято в обществе, что тема секса остается без внимания. Об этом не принято говорить и тем более писать про всевозможные девайсы для удовольствия. Однако, журналисты Техно 24 решили нарушить эти традиции и собрали для вас подборку гаряченьких подарков на 8 марта.

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Вибратор

В этой категории есть где разгуляться. Здесь представлены варианты на разный вкус и кошелек, поэтому при выборе такой вещи на подарок следует отталкиваться от потребностей того, кому его подарят. Есть интересные клиторные вибраторы, которые удобны и компакны в использовании. Также можно найти немало гаджетов привычной формы. Однако обратим ваше внимание на один интересный вариант.

Сейчас на рынке можно приобрести миниатюрный вибратор-трусики, которым можна управлять дистанционно. Возможно помните момент из фильма "Голая правда", где главная героиня воспользовалась именно таким девайсом?

Отрывок из фильма "Голая правда" – смотрите видео

Про вибраторы и их формы можно говорить бесконечно, однако главный совет – выбирайте вибратор учитывая предпочтения того, кому вы его дарите.

Браслет удовольствие

SenseBand – это VR-совместимый онлайн-браслет, который позволяет вам абсолютно бесплатно использовать контент для взрослых. Благодаря своему сдержанному дизайну и облегченному исполнению, этот революционный браслет – идеальное устройство для удовольствия, которое будет всегда с вами.



Браслет SenseBand поможет окунуться в мир наслаждения

Датчик движения и Bluetooth позволяют SenseBand подключаться к приложению Sense Lovers на вашем смартфоне. Эта программа имеет обширную библиотеку контента для взрослых: как реального, так и анимированного, где вы можете взаимодействовать с персонажами в видеороликах на 180 градусов и 360 градусов. Нажатие кнопки MAX в течение 3 секунд приведет вас к наиболее интенсивной сцене в видео и поможет вам достичь новых высот наслаждения.

Сдержанный внешний вид и современная форма SenseBand, позволяют ему легко вписываться в ваш повседневный стиль. Выглядит этот браслет как обычный фитнес-трекер. А легкая конструкция и удобный размер делают его универсальным.

Важно секс-советы из фильмов, которые ни за что не стоит повторять

Сделано SenseBand из качественного силикона и пластика. Он полностью защищен от попадания пыли или влаги. Благодаря этому вы можете легко носить браслет удовольствия, где бы ни находились.

Интим-гаджет для пар

Lovely – симпатичный, компактный интим-гаджет для двоих. Управляемая с помощью функционального приложении игрушка поможет освежить и разнообразить отношения с вашим партнером. Lovely узнает, что вам и вашему партнеру нравится в постели, предложит новые позы, методы стимуляции и идеи на ваш вкус.

Lovely работает с приложением Lovely App, он поможет выбрать и попробовать новые позы, методы стимуляции и многое другое. В своих рекомендациях приложение ориентируется на ваши пожелания и данные от Lovely sensor.



Lovely поможет разнообразить вашу интимную жизнь

Бывало, что после бурной ночи вы чувствовали себя, словно приняли участие в тренировке или даже в марафоне? Наверняка вы задумывались о том, как такая "тренировка" может сказаться на состоянии организма? С Lovely ваши сомнения и предположения останутся в прошлом. В качестве приятного и прикольного бонуса ваш гаджет покажет вам точное количество калорий, сожженных во время интимных "сессий".

Анальные шарики

Этот девайс точно для любителей чего-то кардинально нового. Некоторым людям нравится, когда используют анальные шарики, ведь, по словам ученых, одна из эрогенных зон расположена именно возле сфинктера. Некоторым такой способ стимуляции позволяет достичь оргазма.

На рынке можно найти вибраторы, которые предназначены именно для такого достижения удовольствия. Здесь так же представлены разные модели: от маленьких до довольно больших. Поэтому все зависит от предпочтений пользователя.

Вибратор для сосков

Еще одна интересная категория – вибраторы для сосков. У женщин одна из эрогенных зон находится именно на сосках, поэтому не стоит забывать о них во время прелюдий. Чтобы облегчить себе жизнь, или же просто порадовать даму приятным сюрпризом можно выбрать именно этот вид секс-гаджетов.

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К слову, здесь как и в случае с вибраторами есть немало вариантов на разный вкус. Также можно пригодиться комплект вибратора для сосков и клитора. Тогда ваша избранница или подруга получит максимум удовольствия.

Мы не призываем вас массово скупать секс-игрушки. Мы предлагаем вам только альтернативу цветам, конфетам и другим подаркам, которые женщины получают каждый год. Будьте смелее!

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