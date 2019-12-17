Что подарить на Николая: подборка Техно 24

Праздник Николая уже не за горами. Если вы еще не приобрели подарки своим родным – не беда. Журналисты Техно 24 подобрали для вас интересные техноподарки, которые точно не останутся незамеченными.

Подарки для него

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PlayStation 4

Если ваш муж, парень или друг давно мечтал получить приставку от Sony и ему это по каким-то причинам не удалось, то вы можете его порадовать таким подарком "под подушкой". Конечно, такому подарку может обрадоваться и ребенок и даже девушка.

Наверное, обо всех преимуществах консоли не стоит и говорить. Она считается пока что одной из лучших на рынке по производительности и по своему функционалу. Пишем пока что, потому что Sony готовит уже следующее поколение PlayStation, которое превзойдет своего предшественника. А пока на PlayStation 4 действуют неплохие скидки к праздникам.

Список с лучшими ценами в магазине

Игры или подписка PlayStation Plus

Опять же неплохое предложение для геймеров. Часто пользователи добавляют свои любимые тайтлы, которые хотели бы приобрести в будущем, в соответствующий список в Steam. Оттуда вы можете узнать, что подарить на праздники своей половинке или просто другу. Такой подарок точно порадует, ведь иногда на приобретение новой игры просто не хватает времени или не хватает совсем немного денег.



Можно подарить игры или подписку на PlayStation Plus

Если же вы боитесь прогадать с тайтлом, то можно приобрести годовую подписку на PlayStation Plus (конечно, если у того, кому дарят подарок, есть консоль от Sony).

Digital-покупка

К слову, вы можете приобрести и физическую карту оплаты в PlayStation Store. Такой презент может быть в двух вариантах:

Смарт-часы

"Умные" часы универсальный подарок как для мужчин, так и для женщин. На рынке представлено немало продуктов именно в этой категории с различными функциями и соответственно по разным ценам. По нашему мнению оптимальным вариантом станут смарт-часы Xiaomi Mi Watch.

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Девайс имеет не только стильный дизайн, но и нашпигован множеством полезных функций. Цена на девайс также довольно демократична. С подробными характеристиками устройства можно ознакомиться в нашем материале.

Подарки для нее

Смартфон

Если ваш возлюбленная давно мечтает о iPhone мы подыскали для нее интересный девайс, который может посоревноваться с "яблочным" смартфоном. Смартфон Oppo Reno 2 не так довно представили на украинском рынке. Новинка имеет элегантный дизайн и снимает не хуже дорогущих флагманов.



Дизайн смартфона Oppo Reno 2

В частности, одна из особенностей смартфона – 20-кратный оптический зум, который точно не оставит детали без внимания. Еще одна фишка – эффект боке. Портретные снимки, сделанные на Oppo Reno 2, заставят подписчиков в Instagram залайкать пост.

К тому же, компания Oppo готовит огромные праздничные скидки: акция началась 13 декабря 2019 года и продлится до 7 январе 2020 года. Поэтому не упустите возможность приобрести стильный и мощный смартфон по сниженной цене.

Фитнес-трекер

Мода на активный образ жизни и фитнес-трекеры, наверное, не пройдет никогда. Поэтому такой подарок к праздникам точно оценят по заслугам.

Как всегда, одни из лидеров на этом рынке китайцы. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 сразу после своего выхода заслужил множество положительных отзывов. Фитнес-браслет стоит недорого, однако позволяет приобщиться к сообществу людей, которые беспокоятся о собственном здоровье. Или по крайней мере делают вид, что заботятся. Или пытаются убедить себя, что вот-вот начнут беспокоиться и переживать.

PowerBank

Ну и куда же без павербанка. Конечно, современные смартфоны предлагают большие дисплеи и невероятную производительность, однако, как правило, все эти преимущества очень влияют на время его работы. А еще и iPhone моментально разряжаются на морозе. Как тут не впасть в истерику.

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Все просто. PowerBank Xiaomi спасет в любой ситуации. Почему Xiaomi? Потому что это один из самых надежных производителей павербанков. Эти маленькие внешние аккумуляторы от китайского производителя часто еще и имеют милые и интересные дизайны. Разве не идеальный подарок "под подушку"?

Подарки для ребенка

Портативная колонка

Полезный подарок для меломанов, ведь внешние колонки приобретают все большую популярность. Устройства компактные и могут проработать от одного заряда до 20 часов, а в среднем такой девайс может играть до 8- 10 часов. Поэтому портативную колонку можно прихватить с собой на природу и устроить настоящую дискотеку.

Компания JBL предлагает устройства, которые имеют хорошее, качественное звучание. Здесь чистые басы, нет хрипов, достаточно приличный запас громкости. К тому же, колонки JBL часто защищены от воды, поэтому вы можете не бояться, что такое устройство выйдет из строя при первом попадании хотя бы капли влаги.

Электросамокат

Незаменимый "друг" в городских условиях – электрический самокат. Такой вид транспорта получает широкое распространение не только в мире, но и в Украине. Поэтому, если вы планируете присоединиться к ecofriendly-сообществу или же просто сэкономить свое время и не стоять в пробках, то электросамокат – удачный выбор. А добираться ребенку в школу на таком гаджете, так и вообще едва ли не лучший способ.

На рынке есть немало моделей с различными наборами функций и особенностями конструкций. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro очень удобен в перевозке: его легко можно сложить и положить в багажник автомобиля. А весит самокат 14,2 килограмма.



Mi Electric Scooter Pro

Запас хода Mi Electric Scooter Pro – 45 километров. Самокат оборудовали мощными фарами, которые освещают дорогу на 6 метров впереди. Это обеспечит безопасность поездки в темное время суток.

Планшет

Хотя все говорят, что планшеты уже уходят в вечность, все же ними до сих пор пользуются многие. К примеру, это удобный девайс, на который можно загрузить все школьные учебники и не носить в школу тяжёлые рюкзаки. Конечно, в Украине еще не все в порядке с диджитализацией школ, однако на официальном уровне загружать учебники на планшет никто не запрещает. Так почему бы не упростить жизнь себе и своему ребенку?

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К примеру неплохой и удобный вариант iPad. И если вы до сих пор убеждены, что это слишком дорого, то это далеко не так. Компания Apple представляет доступные версии своих планшетов. А если выложить кругленькую сумму за iPad Pro 2019 года, то можно получить и вовсе полноценный ноутбук.

Заметим, категории подарков условны. Любой из вышеперечисленных товаров может подойти как мужчине, так и женщине и ребенку.

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