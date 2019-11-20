Что подарить на Рождество: самые популярные бренды среди подростков

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Что подарить на Рождество подростку / unsplash

Независимая инвестиционная компания Piper Jaffray провела опрос среди подростков для того, чтобы определить, какой подарок они хотят получить на рождественские праздники. Среди сотен брендов аналитикам удалось определить три наиболее популярных.

Согласно статистике Piper Jaffray, около 46% респондентов планируют делать покупки в интернете. Среди самых популярных брендов у подростков значатся Apple, Nike и Louis Vuitton.

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Что подарить на Рождество

  • Наиболее желанным гаджетом стала гарнитура Apple AirPods – она пользуется особой популярностью среди подрастающего поколения.
  • По сравнению с прошлым годом популярность бренда Nike утроилась, за счет чего компания вышла на второе место рождественского рейтинга.
  • На третьей строчке бренд одежды и аксессуаров Louis Vuitton.


Подростки хотели бы получить на рождественские праздники AirPods

Видеоигры

Охватили аналитики и сегмент видеоигр, отметив, что в связи с падением интереса к Fortnite пользователи, скорее всего, предпочтут приобрести Call of Duty.

Заметим, в проведенном Piper Jaffray опросе участвовали около 1000 подростков.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Новогодние праздники Apple Louis Vuitton Мода
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