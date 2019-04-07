Что происходит в интернете за одну минуту

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Что происходит в интернете за одну минуту
Что происходит в интернете за одну минуту / Unsplash

Сегодня за одну минуту – казалось бы, незначительный отрезок времени – в режиме онлайн происходят миллиарды и триллионы операций.

Пока вы скролите Facebook, мир облетает 188 миллионов электронных писем, в Instagram появляется более 46 тысяч новых постов, а пользователи успевают потратить почти миллион через интернет. Все эти данные сервис Visual Capitalist собрал в традиционную инфографику.

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Если сравнить эти данные со статистикой за прошлый год, можно сделать интересные наблюдения – чем больше сервис, тем медленнее он растет.

Что интересовало юзеров в интернете в 2019 году:


Количество логинов в Facebook и поисковых запросов в Google за одну минуту, грубо говоря, примерно такое же: Google вырос всего на 100 тысяч запросов в минуту в 2019 году, а Facebook – на 30 тысяч логинов.

У других платформ рост гораздо более впечатляющий. Например, Netflix почти утроил количество людей, которые смотрят его контент, а Instagram практически удвоил результаты скроллинга на платформе.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Facebook Instagram
Источник: Техно 24
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