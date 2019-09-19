Что смотреть на Apple TV+: компания показала первые трейлеры своих сериалов

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Что смотреть на Apple TV+
Что смотреть на Apple TV+ / macrumors.com

Во время осенней презентации компания Apple официально анонсировала свой новый стриминговий сервис Apple TV+. Сервис заработает уже в ноябре. А сейчас компания показала несколько трейлеров сериалов, которые будут доступны на новом сервисе

В частности, сразу же после запуска Apple TV+ будут доступны сериалы – "Helpsters" (помощники) и "Ghostwriter" (писатель-призрак). Они рассчитаны на детскую аудиторию.

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Трейлеры этих сериалов можно увидеть на сайте tv.apple.com.

О чем сериалы? "Ghostwriter" – это перезапуск американского сериала девяностых для детей. Главные герои – четверо детей, раскрывающие тайны того, как вымышленные персонажи попадают в реальный мир. Одним из таких персонажей станет Белый Кролик из книги "Алиса в Стране чудес".

на Apple TV +:
Кадр из сериала Ghostwriter

Другой проект "Helpsters" – это образовательное шоу, в котором персонажи учат детей решать различные проблемы. Над созданием этого проекта работали создатели "Улицы Сезам".

На сайте tv.apple.com можно посмотреть трейлеры сериалов "The Morning Show" (Утреннее шоу), в котором снялись голливудские звезды Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, "See" (Видеть), "Dickinson" (комедийный сериал о поэтессе Эмили Дикинсон ) и другие.

Apple TV +
Трейлер "See" показали во время презентации Apple   

Цена. Месячная подписка Apple TV+ обойдется пользователям в 4,99 доллара или 125 гривен по нынешнему курсу. Это вдвое дешевле, чем стоит подписка конкурента Netflix.

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Теги: LifeStyle Новости Техно Интернет Техно Apple Голливуд
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