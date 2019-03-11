Что смотрят украинки на PornHub: познавательная инфографика
Оказывается украинские женщины смотрят порно и даже очень активно. Украина вошла в двадцатку стран, которые наиболее активно пользуются порносервисом PornHub.
Об этом свидетельствует исследование, которое опубликовал ресурс, приурочив событие к Международному дню женщин.
В общем, эта 20-ка стран (в которую попала и Украина), приносит PornHub 71% трафика от женской аудитории сайта. Среди 20 стран также США, Канада, Австралия, Польша, Германия, Франция, Великобритания и др.
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Что смотрят женщины. Самым популярным жанром в мире стало лесбийское порно. Этот стиль лидирует в запросах как у мужчин, так и у женщин. Если смотреть по странам, то наиболее активно лесбийское порно смотрят в Северной Америке, частично в Южной Америке, Австралии, в большинстве стран Западной и Центральной Европы, а также в нескольких регионах Африки.
Что смотрят на PornHub
При этом среди постсоветских стран популярным является запрос "хентай". Также среди предпочтений украинок – запрос "русские" (на 601% больше, чем в других пользовательниц) и "фистинг" (на 277%).
20 стран, где женщины активно смотрят PornHub
Интересно, что запросы отличаются также и по возрасту:
- Девушки от 18 до 24 лет чаще смотрят "хентай";
- Женщины от 25 до 34 лет любят видео татуированными женщинами;
- Зрительницы от 35 до 44 лет любят смотреть на "двойное проникновение";
- Женщины от 45 до 54 лет ищут ролики в разделе "женщины в возрасте";
- Пользовательницы от 55 до 64 выбирают "винтажное порно";
- А женщины, кому за 65, ищут хенджоб.
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