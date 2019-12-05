Что такое полярная ночь и почему она происходит: интересные факты и объяснения

С 6 декабря по 6 января в Лапландии начинается полярная ночь – период, когда Солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Что же такое полярная ночь, почему она возникает и как влияет на человека? Мы попытались ответить на ключевые вопросы.

Где проходит полярная ночь

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Это явление можно наблюдать в Финляндии, Норвегии, на севере России и в других странах, расположенных в северных широтах. Полярная ночь может растягиваться на несколько месяцев, погружая определенные регионы нашей планеты во мрак. В это время солнце постоянно находится за горизонтом и не восходит вообще. После этого длинная ночь сменяется столь же длинным полярным днем, в течение которого солнце не садится.

Полярный день приходится на летний период, а вот ночь – на зиму. В этом году полярная ночь в самой провинции Финляндии – Лапландии, начинается 6 декабря и продлится до 6 января. Местные жители конечно привыкли к таким явлениям, однако у жителей южных земель подобные явления вызывают большой интерес.

Самая короткая полярная ночь длится всего сутки, а самая длинная – до полугода.

Кстати, вы также можете наблюдать явление полярной ночи, ведь в Лапландии установили камеры, которые будут транслировать полярную ночь в течение всей продолжительности.

Почему это происходит

Наступление полярной ночи и полярного дня наблюдается благодаря наличию у Земли наклона оси. Именно поэтому приполярные области и полюса наклоненны посменно относительно Солнца.

Полярная ночь окутывает населенные пункты на более короткий период времени, чем полярный день. Она часто сопровождается ярким явлением полярного сияния - быстро меняющимся свечением отдельных участков ночного неба.

Полярное сияние в Лапландии

Что такое Полярное сияние?

Это естественное явление, связанное с солнечной активностью. Оно образуется тогда, когда солнечные частицы после длительных солнечных вспышек попадают в космос, где их притягивает Северный магнитный полюс. Частицы взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, в результате чего высвобождается большое количество энергии и появляется сияние.

Как полярная ночь влияет на человека

Дефицит солнечных лучей приводит к дефициту серотонина – "гормона радости". В результате у людей, живущих в зонах полярной ночи, часто наблюдается депрессия, повышенная раздражительность и нарушение сна.

Врачи рекомендуют не жить в таких условиях более 15 лет, иначе ослабление иммунитета может привести к фатальным последствиям. Если вы планируете провести зимний отдых в городах, где наблюдается это явление, запаситесь витаминами, приготовьтесь активно заниматься спортом и спать не менее восьми часов.

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