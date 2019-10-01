Что-то пошло не так: Apple в третий раз за неделю выпускает улучшение iOS 13

Компания Apple продолжает исправлять ошибки в новом поколении операционной системы iOS 13. Пользователи получили еще одно обновление с исправлениями ошибок прошивки.

Финальная версия iOS 13 вышла 19 сентября. Однако, она имела ряд багов, которые быстро обнаружили пользователи. Далее компания выпустила мелкие обновления iOS 13.1 и 13.1.1 с различными исправлениями найденных ошибок. Но и этого оказалось недостаточно.

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Поэтому 30 сентября пользователям предложили обновиться до iOS 13.1.2, которая устраняет известные проблемы.

Что исправили в iOS 13.1.2:

Исправили индикатор выполнения для iCloud Исправили проблему по сбоям в работе камеры Поправили баг относительно выключения вспышки Решили проблему, что приводит к потере данных калибровки экрана Поправили ошибку с внезапными потерями соединения Bluetooth



Что исправили в iOS 13.1.2

Чтобы скачать обновление, нужно перейти в меню "Настройки". Далее выбрать раздел "Общие" и нажать "Обновление ПО".

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