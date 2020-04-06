Что украинцы ищут на OLX во время карантина: интересная инфографика

Платформа онлайн-объявлений OLX проанализировала запросы пользователей и сформировала рейтинг самых популярных продуктов, которые искали украинцы. Рейтинг сформировали за март 2020 года, когда украинцы уже были на карантине.

Что искали

Химия и инвентарь для дома. Вполне ожидаемо, самой популярной категорией стала бытовая химия и хозяйственный инвентарь. Количество объявлений о продаже выросло на 13%, а уникальных отзывов – в 4,5 раза.

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Спортивные товары. Также выросла популярность товаров для фитнеса. В марте на товары в этой категории отзывались в среднем 6 300 пользователей ежедневно.

Еда. В рейтинг самых популярных запросов вошли продукты питания и товары для красоты и здоровья. По сравнению со стартом марта, запросов стало почти в 2 раза больше.

Игры. Кроме того, количество откликов на объявления о продаже настольных игр выросло на 79%. На 51% больше ищут игровые приставки.



Что искали украинцы в интернете / OLX

Альтернативный транспорт. Еще один товар, на популярность которого повлиял карантин, это двухколесный транспорт. Метро перестало функционировать, в маршрутках действуют ограничения. Поэтому вполне очевидно, что украинцы ищут альтернативные средства передвижения. Спрос на велосипеды вырос на 70%, а в категории мотоцикл – почти на треть.

Товары для сада. При этом украинцы все таки начинают готовиться к весенним работам. Об этом свидетельствует рост спроса на товары для дома и сада.

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