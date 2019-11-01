Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google

Корпорация Google провела глобальное исследование поведения онлайн-покупателей в интернете. Это исследование показывает, что украинцы ищут в поисковике Google, а также как часто они совершают покупки онлайн.

Как передает ain.ua, украинцы чаще всего используют поисковик Google для поиска информации и рекомендаций.

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В частности, 77% пользователей ищут информацию о товаре, который хотят купить (в магазине или онлайн);

Также 73% украинцев ищут и изучают информацию о новом бренде;

72% пользователей ищут в Google новинки;

68% спрашивают у поисковика какие-то полезные рекомендации;

66% украинцев гуглят данные о продукте, который где-то увидели или о котором услышали;

Еще 65% завсегдатаев интернета пытаются подобрать в интернете наиболее удачную опцию для своих нужд.

Также Google выяснил, как украинцы выполняют шопинг с помощью смартфона. В частности, 66% купили продукт онлайн с помощью смартфона. А 69% оффлайн-покупателей использовали смартфон для поиска информации о товаре.

Исследования проводились в 28 странах, в том числе и в Украине

Исследование провела организация Ipsos по заказу Google. Его проводили в Украине и еще 27 странах, с 1 по 12 марта 2019 года.

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