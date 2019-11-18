Что вы слушали в течение года: в Apple Music появилась новая интересная функция

В приложении Apple Music появилась новая функция, которая собирает в один плейлист наиболее прослушиваемые песни. Сервис получил название Replay и не ограничился только этой функцией.

Как сообщает The Verge, Replay формирует для каждого пользователя плейлист из ста песен, которые он слушал чаще всего.

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Такой список формируется на основе аудио, которые пользователь прослушивал в течение года, и обновляется еженедельно. Плейлист можно добавить в собственную библиотеку или же поделиться им с друзьями.

Сервис Replay формирует плейлисты на основе самых прослушиваемых песен

Кроме того, Replay показывает сколько раз пользователь прослушал ту или иную песню, а также сколько он потратил времени на прослушивание музыки в приложении, каких исполнителей или альбом прослушивал чаще всего.

Для того чтобы прослушать свой плейлист за последний год, нужно перейти по ссылке.

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