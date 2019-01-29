Что выбирают IT-шники: самые популярные языки программирования в Украине

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Самыми популярными языками программирования остаются Java и JavaScript
Самыми популярными языками программирования остаются Java и JavaScript / codeburst.io

Самыми популярными языками программирования среди украинских программистов остаются Java и JavaScript. На этих языках пишут 17,8% и 17,7% IT-шников соответственно.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который обнародовал портал для программистов DOU. Согласно этим данным, на третьей позиции находится C#, на нем пишут 14% программистов.

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Пятерку самых популярных языков программирования в Украине замыкают PHP и Python, которые сейчас выбирают 12% и 10,9% IT специалистов. Что касается последней, то составители рейтинга обращают внимание на рост ее использования.

Найпопулярніші мови програмування в Україні
Самые популярные языки программирования в Украине

Что касается языков программирования Swift и Go, то наблюдается падение их популярности – 2,9% и 1,8%.

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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