Что вызывает икоту и как долго длится грипп: ТОП поисковых запросов в 2019 году по версии Google

Подборка вопросов о здоровье от Google в целом представляет интересы англоязычного населения. Впрочем, многие запросы пользователей также фигурируют в ТОПе и среди украинцев. Как долго алкоголь остается в организме, как снизить уровень холестерина, что такое кето-диета? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем материале.

Предлагаем самые частые запросы уходящего года и ответы на них, которые представил сайт Forbes.

Не пропустите: Обзор Xiaomi Mi Band 4: недорогой фитнес-трекер с качественным аккумулятором

Чаще всего люди хотели выяснить, как снизить артериальное давление

Артериальное давление может колебаться в течение дня и прибегать к приему лекарств можно только после консультации у кардиолога или в исключительных случаях. В долгосрочной перспективе для профилактики гипертонии следует изменить образ жизни: бороться с весом, корректировать питание, бросать вредные привычки.

В частности, снижать потребление натрия, которое чаще всего люди получают из фастфуда, снижать, а лучше полностью исключать потребление алкоголя. К другим важным шагам в коррекции артериального давления относится регулярная физическая нагрузка и медитация.

Что такое кето-диета?

Кетогенная диета – низкоуглеводный рацион с высоким содержанием жиров. Кето-диета изначально разрабатывалась для профилактики эпилептических припадков у детей, но сейчас чаще всего люди прибегают к ней с целью похудения. Однако до сих пор однозначных выводов о пользе диеты нет. А в недавнем исследовании ученые выяснили, что для похудения важнее регулярные физические нагрузки, чем диета, которой придерживается человек.

Как остановить икоту и что ее вызывает?

О природе икоты нашлись сразу два вопроса. Икота – это непроизвольное сокращение мышц диафрагмы и причин этого состояния множество. Наиболее распространенными факторами может быть избыток пищи в желудке, стресс, изменение температуры.

Чтобы остановить икоту можно задержать дыхание на некоторое время, нужно медленно выпить стакан воды, немного и осторожно потянуть язык вперед. Длительная или регулярная икота может быть признаком некоторых заболеваний, поэтому такое состояние – повод обратиться к врачу.

Как долго длится грипп?

Без осложнений грипп длится около 3-7 дней. Вакцинация может снизить продолжительность и тяжесть гриппа, напоминают врачи.

К теме: Самые интересные мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году

Почему образуются камни в почках?

Главной причиной является нарушение обмена веществ в организме, которое со временем приводит к формированию в органе так называемых камней. Главным образом, это может быть спровоцировано неправильным питанием, в частности – высоким потреблением соли, сахара, белковой пищи животного происхождения и алкоголя.

Что такое вирус папилломы человека (ВПЧ)?

Вирус папилломы человека, поражающий кожные и слизистые покровы, считается наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. При этом большинство людей не испытывают симптомы болезни. В некоторых случаях в них признаки ВПЧ могут проявиться, например, при снижении иммунитета.

Сложная природа ВПЧ побуждает многих ученых изучать вирус как признак или триггер иного заболевания. Недавно исследователи прояснили некоторые предположения о взаимосвязи ВПЧ, болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.

Как снизить уровень холестерина?

С этим вопросом лучше обратиться к терапевту, однако в качестве базовых рекомендаций врачи советуют: снизить потребление насыщенных и трансжиров, избавиться от привычки курения и сократить прием алкоголя к минимуму. Также стоит добавить в рацион больше клетчатки и обязательно начать заниматься спортом, но без чрезмерных нагрузок. Высокий уровень холестерина увеличивает риски инсульта и многих других проблем с сердечно-сосудистой системой, напоминают врачи.

Интересно: Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться

Сколько калорий нужно потреблять ежедневно?

Считается, что в среднем женщинам нужно потреблять в день около 2 000 калорий, а мужчинам 2 500 калорий, однако ответ на этот вопрос очень условен. Все зависит от массы тела человека, уровня физических нагрузок в течение дня, сопутствующих заболеваний, возраста и многих других факторов. Стоит уточнить, что важна сбалансированная пища в течение всего дня, а не один супер калорийный снек в сутки.

Как долго алкоголь остается в организме?

Узнать точный срок пребывания алкоголя в организме тоже сложно, поскольку, как и в случае с калориями, важно знать вес, массу тела, возраст, уровень метаболизма, общее состояние здоровья, количество пищи в желудке на момент потребления напитка.

С точки зрения лабораторной диагностики важно понимать, что обнаружить алкоголь в организме можно в срок до 12 часов по анализу крови, в течение 3-5 дней по анализу мочи и в течение трех месяцев по анализу волос.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно