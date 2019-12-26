24 канал lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол Дизайн auto Учеба Likar покер
more

Чтобы работать на Илона Маска, высшее образование не требуется

35 Читати новину українською
Bлон Маск / Фото из открытых источников

Илон Маск остается верным своей позиции – его сотрудники должны уметь решать сложные задачи. Для этого, как считает американский миллиардер, диплом о высшем образовании им не нужен. Глава Tesla подтвердил это в переписке в твиттере.

На вопрос, требует ли он от своих потенциальных сотрудников высшего образования, Илон Маск ответил отрицательно, подтвердив, что за прошедшие пять лет его мнение на эту тему не поменялось.

Не пропустите: До реализации "тайного плана Маска" Tesla осталось представить один автомобиль

В 2014 году в интервью немецкому изданию Auto Bild Илон Маск впервые заявил, что не требует диплома о высшем образовании от будущих сотрудников.

В дипломе об окончании колледжа или даже средней школы нет никакой необходимости. Если кто-то закончил отличный университет, это может быть признаком того, что он способен на большие дела, а может и нет. Посмотрите, например, на таких как Билл Гейтс или Ларри Эллисон, Стив Джобс – эти ребята не заканчивали колледжей, но взять их на работу было бы отличной идеей,
– заявил Маск.


Миллиардер подтвердил свою позицию в твиттере

Поэтому вместо степени престижного вуза Маск ищет у потенциального работника "доказательства выдающихся способностей". Если они есть, то скорее всего сотрудничество состоится.

Он рассказал, что когда проводит собеседование с претендентом, то просит его кратко описать свою карьеру и методы решения сложных проблем, с которыми приходилось сталкиваться. А чтобы убедиться, что он не присваивает себе заслугу другого, он разбирает проблему во всех подробностях. Тот, кто сам решил трудную проблему, всегда знает ответы.

Сам Маск получил незаконченное высшее образование по физике и экономике в Университете штата Пенсильвания.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Блины на молоке: простой рецепт приготовления
сегодня
60167
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Илон Маск
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:11 Украли смартфон: что делать и как его отследить
Назар Токар 121
сегодня 08:06 Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
Ірина Полицька 914
25 декабря 21:02 Обзор смартфона Xiaomi Redmi 8A – мощная батарея и низкая цена
Назар Токар 704
24 декабря 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
Юлія Бабич 216
24 декабря 18:08 Обзор Xiaomi Mi Band 4: недорогой фитнес-трекер с качественным аккумулятором
Назар Токар 110
Новости
Больше новостей
Залиште відгук