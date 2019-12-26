Чтобы работать на Илона Маска, высшее образование не требуется

Илон Маск остается верным своей позиции – его сотрудники должны уметь решать сложные задачи. Для этого, как считает американский миллиардер, диплом о высшем образовании им не нужен. Глава Tesla подтвердил это в переписке в твиттере.

На вопрос, требует ли он от своих потенциальных сотрудников высшего образования, Илон Маск ответил отрицательно, подтвердив, что за прошедшие пять лет его мнение на эту тему не поменялось.

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В 2014 году в интервью немецкому изданию Auto Bild Илон Маск впервые заявил, что не требует диплома о высшем образовании от будущих сотрудников.

В дипломе об окончании колледжа или даже средней школы нет никакой необходимости. Если кто-то закончил отличный университет, это может быть признаком того, что он способен на большие дела, а может и нет. Посмотрите, например, на таких как Билл Гейтс или Ларри Эллисон, Стив Джобс – эти ребята не заканчивали колледжей, но взять их на работу было бы отличной идеей,

– заявил Маск.



Миллиардер подтвердил свою позицию в твиттере

Поэтому вместо степени престижного вуза Маск ищет у потенциального работника "доказательства выдающихся способностей". Если они есть, то скорее всего сотрудничество состоится.

Он рассказал, что когда проводит собеседование с претендентом, то просит его кратко описать свою карьеру и методы решения сложных проблем, с которыми приходилось сталкиваться. А чтобы убедиться, что он не присваивает себе заслугу другого, он разбирает проблему во всех подробностях. Тот, кто сам решил трудную проблему, всегда знает ответы.

Сам Маск получил незаконченное высшее образование по физике и экономике в Университете штата Пенсильвания.

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