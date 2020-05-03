Чтобы смартфон узнавал: Huami разработала маску для устройств с Face Unlock

Постоянное ношение масок может усложнить жизнь пользователям, имеющим смартфоны с функцией Face ID. Ведь смартфоны просто не узнают владельца. Поэтому Huami разработала специальную маску, которая решит эту проблему.

Как передает gizmochina.com, Huami известна своими нательными девайсами. Продукт еще не выпустили, но в сети появился дизайн новинки.

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Что известно

Новинка получит прозрачный передний щит, благодаря которому смартфон можно будет разблокировать, без снятия маски. Ее разрабатывают из гибкого и легкого материала, благодаря которому она сможет легко адаптироваться к форме лица.

Как говорят инсайдеры, Huami представит две модификации масок – X и Y. Концепт с буквой X – это маска со сменным фильтром. При этом разработка с Y дополнительно получит ультрафиолетовый излучатель для стерилизации.

Деталей про новинку немного / gizmochina.com

Еще одной особенностью продукта станет возможность установки дополнительных фильтров и даже элемента охлаждения.

По слухам, разработка получит датчик, анализирующий качество и влажность воздуха, частоты дыхания пользователя и уровня загрязнения фильтра. Относительно даты выпуска и цены – такой информации пока нет.

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