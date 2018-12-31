Chuwi Herobook: анонсировали стильный ноутбук с процессором Intel Atom X5

28 Читати новину українською
Chuwi Herobook: характеристики, дата презентации
Chuwi Herobook: характеристики, дата презентации / Фото из свободных источников

Китайская компания Chuwi анонсировала новую модель ноутбука Herobook. Это бюджетный ноутбук, который может похвастаться привлекательным дизайном и приличными характеристиками, которые вам точно понравятся.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Ноутбуки Lenovo Legion держат неанонсированную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1160

Новинка получила 14,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 точек. Ноутбук получил процессор Intel Atom X5 с четырьмя вычислительными ядрами, а объем оперативной памяти составит 4 ГБ, также девайс получит SSD на 64 ГБ.

Набор портов включает mini-HDMI, USB 3.0 и USB 2.0, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и слот для карты microSD. Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 38 Вт/ч.

Chuwi Herobook
Chuwi Herobook представят в феврале 2019 года

Стоит отметить, что ноутбук относят к девайсам начального уровня, поэтому не нужно ожидать от него чрезвычайной производительности. Пока дата релиза и стоимость новинки производитель не сообщает. Официальная презентация новинки запланирована в феврале.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Intel Китай ноутбук Гаджеты
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому
2 января 21:05 ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому
Анастасія Можаровська 1364
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1 января 13:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1628
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
31 декабря 2018 08:07 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
1853
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
30 декабря 2018 16:02 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 915
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
30 декабря 2018 12:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 451
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
29 декабря 2018 20:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Ірина Полицька 3030
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук