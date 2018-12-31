Chuwi Herobook: анонсировали стильный ноутбук с процессором Intel Atom X5

Китайская компания Chuwi анонсировала новую модель ноутбука Herobook. Это бюджетный ноутбук, который может похвастаться привлекательным дизайном и приличными характеристиками, которые вам точно понравятся.

Об этом сообщает Gizchina.

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Новинка получила 14,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 точек. Ноутбук получил процессор Intel Atom X5 с четырьмя вычислительными ядрами, а объем оперативной памяти составит 4 ГБ, также девайс получит SSD на 64 ГБ.

Набор портов включает mini-HDMI, USB 3.0 и USB 2.0, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и слот для карты microSD. Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 38 Вт/ч.



Chuwi Herobook представят в феврале 2019 года

Стоит отметить, что ноутбук относят к девайсам начального уровня, поэтому не нужно ожидать от него чрезвычайной производительности. Пока дата релиза и стоимость новинки производитель не сообщает. Официальная презентация новинки запланирована в феврале.

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