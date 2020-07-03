Ученые Политехнического института Бордо (Франция) провели новое исследование и определили, сколько людей необходимо для первой миссии по колонизации Марса.

Ученые считают, что для первой колонии нужно 110 человек. Это исследование опубликовали в журнале Scientific Reports, передает Daily Mail.

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Детали

Как рассказал автор исследования, профессор Жан-Марк Салотти, он использовал математическую модель для определения "возможности выживания на другой планете".

По его расчетам, колония должна жить под заполненным кислородом куполом и заниматься сельским хозяйством. Он добавил, что математическая модель может быть применена для колонизации какой-либо планеты, как пример он использовал Марс.

"Этот вопрос имеет особое значение для будущего космического завоевания и, возможно, также для будущего человечества в целом", – добавил Салотти.

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Также он добавил, что поселенцы могут объявить независимое марсианское государство.

Миссия на Марс

Кстати, уже в конце июля NASA запускает миссию на Марс. Правда, о колонизации речь не идет. Они запускают марсоход Perserverance. Он должен проводить исследования среды на Марсе и его поверхности.

Также аппарат доставит на поверхность планеты памятную табличку в знак уважения медицинским работникам.