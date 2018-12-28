Цифра дня: доверие пользователей к Facebook рекордно упало

Социальная сеть Facebook возглавила рейтинг технических компаний, которым меньше всего доверяют пользователи. За последний год, компания Марка Цукерберга потеряла доверие 40% пользователей.

Об этом сообщается на сайте Statista.

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Аналитическая компания Statista опубликовала результаты онлайн-опроса, который провели в декабре 2018 года. В рамках исследования аналитики опросили тысячу пользователей Facebook. В ходе опроса респондентам задавали два вопроса: какой компании из списка они готовы доверить персональные данные, а какой – меньше.

Facebook оказалась лидером среди тех компаний, которые потеряли доверие пользователей. За нее проголосовали 40% опрошенных. За ней следуют Twitter и Amazon с 8%.



Статистика компаний, которые потеряли доверие пользователей

Что касается рейтинга доверия, то здесь лидирует Amazon с 27,4%, затем идут Apple с 12,2%, Google с 11,2% и Microsot с 11%. Facebook готовы доверить свои данные только 3,8% опрошенных.

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