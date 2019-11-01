Цифра дня: Huawei заработала почти миллиард долларов за несколько минут

6 Читати новину українською
Huawei Mate 30 5G
Huawei Mate 30 5G / Фото из открытых источников

В начале октября генеральный директор компании Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю отметил, что всего за три часа вендор продал миллион флагманских смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro. 1 ноября в Китае стартовали продажи 5G-версий этих устройства и результаты продаж уже впечатляют.

Сколько заработала компания? Продажи Huawei Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G стартовали в 10:08 по местному времени и продолжались до 10:15 – около 7 минут, сообщает Gizmochina.

Читайте также: В Huawei нашли решение одной из главных проблем гибких смартфонов

Точное количество реализованных устройств не раскрывается, но компания уже сообщила, что в минуту она зарабатывала 1 миллиард юаней или примерно 142 миллиона долларов.

Модификации и цена. Mate 30 5G выпускается в двух версиях: 8 ГБ + 128 ГБ за 4999 юаней (около 710 долларов) и 8 ГБ + 256 ГБ за 5499 юаней (около 781 доллар). Mate 30 Pro 5G также доступен в двух модификациях: 8 ГБ + 256 ГБ за 6899 юаней (ориентировочно 980 долларов) и 8 ГБ + 512 ГБ за 7899 юаней (около 1 122 долларов).

Обзор смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G – смотрите видео

Сколько устройств могла продать компания? Если предположить, что все покупали только самую дорогую модель, то получается, что в минуту Huawei продавала по 126 598 смартфонов. В реальности эта цифра может быть значительно выше.

Не исключено, что такой спрос на новинки обусловлен внезапным запуском в Китае сетей пятого поколения. Ранее руководство Huawei заявляло о планах продать 20 миллионов смартфонов серии Mate 30.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Что нужно для организации свадьбы: полный список
сегодня
830
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Смартфоны Китай Новости Техно Huawei
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
31 октября 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
Анастасія Можаровська 163
ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
31 октября 09:08 ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
51280
Vivo Nex 3 с уникальным дисплеем можно заказать в Украине: цена
30 октября 20:03 Vivo Nex 3 с уникальным дисплеем можно заказать в Украине: цена
Ірина Полицька 2992
7 полезных сервисов в Viber
30 октября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
2277
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
30 октября 08:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 4724
Новости
Больше новостей
Залиште відгук