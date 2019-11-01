Цифра дня: Huawei заработала почти миллиард долларов за несколько минут

В начале октября генеральный директор компании Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю отметил, что всего за три часа вендор продал миллион флагманских смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro. 1 ноября в Китае стартовали продажи 5G-версий этих устройства и результаты продаж уже впечатляют.

Сколько заработала компания? Продажи Huawei Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G стартовали в 10:08 по местному времени и продолжались до 10:15 – около 7 минут, сообщает Gizmochina.

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Точное количество реализованных устройств не раскрывается, но компания уже сообщила, что в минуту она зарабатывала 1 миллиард юаней или примерно 142 миллиона долларов.

Модификации и цена. Mate 30 5G выпускается в двух версиях: 8 ГБ + 128 ГБ за 4999 юаней (около 710 долларов) и 8 ГБ + 256 ГБ за 5499 юаней (около 781 доллар). Mate 30 Pro 5G также доступен в двух модификациях: 8 ГБ + 256 ГБ за 6899 юаней (ориентировочно 980 долларов) и 8 ГБ + 512 ГБ за 7899 юаней (около 1 122 долларов).

Обзор смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G – смотрите видео

Сколько устройств могла продать компания? Если предположить, что все покупали только самую дорогую модель, то получается, что в минуту Huawei продавала по 126 598 смартфонов. В реальности эта цифра может быть значительно выше.

Не исключено, что такой спрос на новинки обусловлен внезапным запуском в Китае сетей пятого поколения. Ранее руководство Huawei заявляло о планах продать 20 миллионов смартфонов серии Mate 30.

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