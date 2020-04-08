Цифра дня: пользователи потратили за время карантина рекордную сумму на мобильные приложения

Хотя коронавирус уже спровоцировал серьезные проблемы для мировой экономики и бизнеса, большинство пользователей готовы покупать развлекательные приложения в магазинах Android и iOS. Более того, с начала 2020 года они установили рекорд.

Аналитическая компания App Annie подготовила отчет, в котором говорится, что в первом квартале 2020 года был наибольший спрос на приложения у пользователей Android и iOS-устройств.

Интересно Apple лишила пользователей Android популярного приложения

В частности, пользователи потратили на 20% больше времени на программы и игры, чем в 2019 году.

Детали

В общем потребители купили приложений на общую сумму 23,4 миллиарда долларов. Из них 15 миллиардов приходится на App Store и 8,3 миллиарда на Google Play.

Большинство платных приложений составляли игры. Если говорить о iOS, то этот показатель составляет 65%. Пользователи Android потратили на игры еще больше – 85%.

В 2020 году пользователи тратят на 20% больше времени на смартфон / Скриншот

В общем, в первом квартале этого года на игровые покупки потратили 16,7 миллиардов долларов. Эксперты связывают это с карантином, который ввели во всем мире.

Также исследование показывает, что владельцы Android-смартфонов проводили много времени в социальных и развлекательных программах (особенно Disney+ и Twitch). Владельцы iPhone больше пользовались TikTok, YouTube и Tinder.

Всего в первом квартале 2020 года было загружено 31 миллиард приложений. Это на 15% больше, если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года.

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