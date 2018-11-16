Цифра дня: продали рекордное количество приставок PlayStation 4

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Sony продала рекордное количество приставок PlayStation 4
Sony продала рекордное количество приставок PlayStation 4 / unsplash

Компания Sony ко дню рождения игровой приставки PlayStation 4 поделилась статистикой продаж консоли и игр для нее. К слову, в этом году последнее поколение PlayStation отмечает свое пятилетие

Об этом сообщается на официальном сайте PlayStation.

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С момента выпуска PlayStation 4, 15 ноября 2013 года, компания продала 86,1 миллиона приставок и 777,9 миллиона копий игр и другого программного обеспечения для нее в международном масштабе. Кроме того, для консоли выпустили 11 крупных обновлений системного программного обеспечения.

В пятерку самых популярных игр входят Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2, Dead by Daylight, Just Cause 3 и Mafia III. А вот самыми продаваемыми стали Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII, FIFA 17, FIFA 18 и Grand Theft Auto V.

 

Статистика продаж PlayStation 4

Среди игровых контроллеров DualShock 4 наибольшей популярностью пользуется версия в классическом черно-сером исполнении, затем идут синий, красный, белый и камуфляжный варианты.

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Теги: Техно Гаджеты Игры PlayStation Sony
Источник: Техно
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