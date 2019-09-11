Цифра дня: Redmi продает 295 телевизоров ежеминутно

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Redmi продает 295 телевизоров ежеминутно
Redmi продает 295 телевизоров ежеминутно / gsminfo.com.ua

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, недавно выпустил свой первый телевизор с диагональю 70 дюймов. Сейчас стартовала первая волна продаж.

Как пишет mydrivers, продажи 70-дюймового телевизора Redmi начались в Китае. И спрос на новый телевизор оказался очень высоким.

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Как заявляют в компании, всего за 15 минут было продано Redmi TV на 15 миллионов юаней. То есть каждую минуту продается 295 телевизоров Redmi TV.

Цена. Такой высокий спрос можно объяснить довольно привлекательной ценой на новинку. Цена Redmi TV составляла 3800 юаней (535 долларов или 15 800 гривен). При этом специально для первой продажи стоимость была снижена до 3400 юаней (480 долларов или 13 900 гривен).

Чем интересна модель? Несмотря на значительную диагональ, экран Redmi TV получил сравнительно тонкие рамки. Он получил классическую оболочку Patchwall UI со списками актуальных новинок кино, сериалов, музыки и другого развлекательного контента.

Redmi TV получит поддержку HDR, а также будет совместим с технологиями объемного звучания Dolby и DTS.

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Теги: Техно Новости Техно Redmi Бытовая техника
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