Цифра дня: сколько денег пользователи потратили в Google Play и App Store

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Сколько денег пользователи потратили в Google Play и App Store
Сколько денег пользователи потратили в Google Play и App Store / unsplash

В 2018 году пользователи потратили в Google Play и Apple App Store около 72 миллиардов долларов. При этом “яблочной” корпорации удалось значительно обогнать поискового гиганта.

Как сообщает TechCrunch, за 5 лет расходы потребителей в магазинах Google Play и App Store вырастут на 120% – до 156 миллиардов долларов. Согласно прогнозу, Apple останется лидером, но ее доля в этой сумме несколько снизится.

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Еще один инсайт исследования: благодаря подпискам и категории "Развлечения" (например, потоковые приложения) рост доходов от неигровых приложений на iOS (24%) будет опережать рост доходов от игр (10%) в течение следующих пяти лет.

Google Play

Прогнозы экспертов о прибылях Google Play и App Store

Это приведет к тому, что в 2023 году на неигровые приложения будет приходиться 40% дохода App Store, или 38,8 миллиарда долларов.

App Store
Какие разделы приносят больше всего прибыли App Store

Google Play

Какие разделы приносят больше всего прибыли Google Play

При этом в Google Play игры будут как и раньше иметь большую долю 86% доходов до 2023 года – всего на несколько процентов меньше, чем в 2017 году.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Google Play Google Apple Приложения Интернет
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