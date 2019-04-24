Цифра дня: сколько инвестиций привлекли украинские IT-компании в прошлом году

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Сколько инвестиций привлекли украинские IT-компании в 2018
Сколько инвестиций привлекли украинские IT-компании в 2018 / n-slovo.com.ua

В прошлом, 2018 году, украинские IT-компании привлекли 336 миллионов долларов инвестиций. Эту информацию обнародовала Украинская ассоциация венчурного капитала в свежем отчете "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018".

Как сказано в отчете, украинские компании привлекли в полтора раза больше, чем в 2017 году – 258,6 млн долларов. Количество заключенных инвестиционных сделок выросло с 89 до 115.

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Топ-10 сделок 2018 по оценке UVCA:

  1. Gitlab – 100 миллионов долларов
  2. BitFury – 80 миллионов долларов
  3. People.ai – 30 миллионов долларов
  4. GitLab – 20 миллионов долларов
  5. YayPay – 8,4 миллионов долларов
  6. DreamTeam – 5 миллионов долларов
  7. Restream – 4,5 миллионов долларов
  8. Busfor – 4 миллионов долларов
  9. Preply – 4 миллионов долларов
  10. Spinbackup – 1,5 миллионов долларов.

Кстати, компании не только наращивают инвестиции, но и увеличивают штат. Так, крупнейшие IT-компании в Украине, EPAM и SoftServe, увеличили количество работников примерно на тысячу человек, преодолев отметку в 6 тысяч специалистов. В тройку крупнейших украинских IT-компаний попала также GlobalLogic со штатом в 4149 сотрудников.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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