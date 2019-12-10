Цифра дня: сколько электромобилей за год купили украинцы
В 2019 году украинцы купили почти 7 тысяч электромобилей. Однако большинство из них – это бывшие в эксплуатации машины. При этом новых электромашин украинцы купили менее 10%.
Такие цифры подсчитал Укравтопром. Так, согласно их данным, с января по ноябрь 2019 года в Украине зарегистрировали 6 958 автомобилей, работающих на электричестве.
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Из этого количества – 6 453 некоммерческих и 505 коммерческих машин (речь идет о транспорте, который обслуживает бизнес). Это означает, что за последний год спрос на легковые (некоммерческие) электромобили вырос на 34%, а на коммерческие – на 62%.
Что покупают украинцы
Как мы уже упоминали, спрос в Украине имеют именно б/у электромобили. По данным Укравтопрома, при регистрации электромобилей, доля бывших в употреблении некоммерческих машин составила 92%. Среди коммерческих эта доля еще выше – 96%.
Самый популярный легковый электромобиль в Украине – NISSAN Leaf. В целом за этот год украинцы приобрели 3 030 автомобилей этой модели.
Так выглядит NISSAN Leaf / elmob.ua
Десять самых популярных электромобилей в Украине:
- NISSAN Leaf – 3 030 моделей;
- TESLA Model S – 552 модели;
- VOLKSWAGEN Е-Golf – 325 моделей;
- BMW i3 – 322 модели;
- FIAT 500е – 293 модели;
- RENAULT Zoe – 272 модели;
- CHEVROLET Bolt – 232 модели;
- MERCEDES-BENZ B -Class Electric Drive – 228 моделей;
- TESLA Model3 – 209 моделей;
- TESLA Model X – 204 модели.
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