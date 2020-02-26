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Цифра дня: сколько налогов принес IT-экспорт в 2019 году

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Сколько налогов принес IT-экспорт в 2019 году / robots.net

В 2019 году украинская IT-сфера экспортировала услуг за границу на сумму 4,17 миллиарда долларов. Благодаря этому в бюджет поступило 16,7 миллиарда гривен налогов и сборов.

Об этом пишет ain.ua. Интересно, что по сравнению с прошлым годом, экспорт IT-услуг вырос на 30,2%.

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Поэтому объем уплаченных в госбюджет налогов и сборов увеличился на 28%. Если сравнивать с 2016 годом, прибыль от эксперта выросла на 2,196 миллиарда долларов.

Скільки податків приніс IT-експорт 2 2019 році
Экспорт ИТ-услуг в Украине

 

В чем причина роста

Как утверждают аналитики, одним из факторов роста украинского IT-экспорта является высокий спрос на глобальном рынке. Также среди причин – сохранение контрактной модели во взаимодействии между компаниями и специалистами.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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