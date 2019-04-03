Цифра дня: сколько покупок украинцы оплачивают через смартфон

В течении последнего года украинские пользователи в полтора раза активнее начали оплачивать свои покупки и другие финансовые операции с помощью смартфонов.

Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, в марте 2018 года в мобильной версии зафиксировали 8,9 миллионов транзакций.

В то же время в марте 2019 года количество операций, проведенных через мобильный банк, превысило 15,8 миллионов.

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Также в банке сообщили, что каждый месяц в Приват24 пользователи выполняют вдвое больше операций, чем через кассу банка 15,8 миллионов и 7,7 миллионов транзакций.

И все же на терминалы самообслуживания приходится значительно больше операций - 29 миллионов ежемесячно.

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