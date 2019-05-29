Цифра дня: сколько Россия потратила на неудачные запуски ракет

Наверное, многие знают обо всех неудачных запусках ракет "Роскосмоса". Теперь же в российской корпорации решили рассказать сколько за последние 8 лет у них было неудачных запусков и сколько это стоило компании.

Сколько было неудачных запусков ракет и какой ущерб они нанесли компании? Как сообщает 4PDA, в отчете "Роскосмоса" говорится, что в период с 2010 по 2018 год из всех запусков космических аппаратов неудачных было одиннадцать, убытки от которых составили около 35 миллиардов рублей.

Читайте также: Спутники Маска вызвали обеспокоенность астрономов: в чем причина

Почти 20 миллиардов госкорпорация вернула от страховых компаний в качестве возмещения ущерба. Но некоторые из запусков не были застрахованы, из-за чего "Роскосмос" понес ущерб в более чем 10,5 миллиарда рублей.

Будущие запуски и предусмотренные расходы. В "Роскосмосе" запланировали 54 запуска ракет космического назначения на общую сумму 259,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 41 миллиард рублей будет выделено на транспортировку космических аппаратов и пусковые услуги. Страховка не покрывает аварии во время этих этапов. Поэтому организация попросила внести изменения в правила страхования, чтобы обеспечить страховым покрытием все расходы на запуск космических аппаратов.

Предусмотренные убытки от запуска системы "Глонасс". Госкорпорация также оценила размер потенциального ущерба от аварий запланированных пусков 11 космических аппаратов системы "Глонасс" в 47,5 миллиардов рублей.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно