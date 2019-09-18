Цифра дня: сколько украинцев готовы платить за легальный контент в интернете
Более трети украинцев готовы платить за легальный контент в интернете. Это очень положительная тенденция. Ведь в прошлом году таких людей было всего 31%.
Как пишет biz.liga.net, за год количество украинцев, готовых платить за легальный контент, выросло на 18%. Об этом свидетельствует исследование компании Gemius для антипиратской инициативы "Чистое небо".
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Исследование свидетельствует, что украинцы стали более сознательными в этом вопросе. Сейчас 31% украинских пользователей не хочет пользоваться пиратскими ресурсами и платит за контент.
Также все больше людей считают, что бороться с пиратством необходимо. Опрошенные считают, что лучший способ для борьбы с пиратством – это создание сайтов с легальным контентом.
Что выбирают украинцы? Наиболее популярный среди украинцев легальный видеоресурс – YouTube. Также пользователи платят за сервис ресурсов Megogo, Google Play и Netflix, но они значительно проигрывают в популярности YouTube.
При этом 41% опрошенных не смогли назвать ни один сайт, который предоставляет только легальное видео.
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