Цифра дня: сколько украинцы потратили на видеоигры в 2018 году

Годовой доход от видеоигр по 2018 год в Украине составил 179,2 миллионов долларов. Такой показатель на 13,6% больше, чем зафиксировали в 2017 году – тогда украинцы потратили на видеоигры 157 миллионов долларов.

Темпы роста игровой индустрии в Украине немного выше, чем средние по всему миру: в целом мировой доход от видеоигр в 2018 году вырос на 10,9% и составил 135 миллиардов долларов, передает Ain.

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В Польше, например, этот рынок составил в прошлом году 541 миллион долларов, а в России – 1,7 миллиарда долларов.

Больше всего вырос доход от консольных игр – 15,6%, развлечения на смартфонах принесли на 4,6% больше прибыли, а на планшетах – на 14,9%.

Единственная отрасль, которая за год продемонстрировала снижение дохода – браузерные игры (доход по сравнению с 2017 годом просел на 1,4%).

В течение последних трех лет количество геймеров в Украине остается неизменным, а количество игроков, которые платят за игры, даже немного снижается,

– отметил country manager украинского офиса Wargaming Дмитрий Базилевич.

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