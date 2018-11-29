Цифра дня: сколько украинцев покупают вещи через интернет

Украинский рынок электронной коммерции активно развивается – ежегодно он растет на 50-60%. Интересно, что украинцы покупают онлайн гораздо чаще, чем жители Польши или Румынии.

Об этом говорится в материале segodnya.ua.

Для сравнения, в целом в мире 93% потребителей отмечают, что хотя бы раз покупали что-то через интернет. В Украине эта цифра составляет 91%.

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Как свидетельствуют данные компании GfK Украина, в 2018 году на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в прошлом году было всего 9), сделанных на украинских сайтах.

Также интересным является тот факт, что растет количество пользователей именно мобильных устройств. То есть, если большинство пользователей использовали компьютеры и ноутбуки, то сейчас хватает смартфона для того, чтобы осуществить покупку.

В целом количество интернет-пользователей в Украине составляет 20 миллионов. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 миллионов человек.

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