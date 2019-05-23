Цифра дня: сколько зарабатывает среднестатистический работник Xiaomi

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Сколько зарабатывает работник Xiaomi
Сколько зарабатывает работник Xiaomi / dnaindia.com

Китайская компания Xiaomi опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2019 года. Вместе с другими цифрами в компании назвали и количество работников, а также среднестатистическую зарплату.

Как пишет MyDrivers, теперь стало известно, что в компании Xiaomi работают 16 473 человека. Из них 15 357 человек работают в Китае, преимущественно в штаб-квартире в Пекине. Остальные в основном в отделениях в Индии и Индонезии.

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Из общего количества работников – 7 120 занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой.

Зарплата. В первом квартале 2019 года выплаты Xiaomi на вознаграждения и компенсации составили более 2 миллиардов юаней (свыше 760 миллионов гривен). Если разделить эту сумму на количество работников, то на каждого работника в среднем приходится 41 300 юаней в месяц (это чуть меньше 6 тысяч долларов или 157 тысяч гривен).

Правда, эта сумма включает расходы на обучение сотрудников, их социальное обеспечение, выплаты в резервный фонд, на страхование и тому подобное, поэтому реальная средняя зарплата будет немного ниже.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес
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