Цифра дня: сколько заработали издатели игр в 2018 году

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Сколько заработали издатели игр в 2018 году
Сколько заработали издатели игр в 2018 году / Фото из свободных источников

Аналитическая группа SuperData Research подвела итоги 2018 года в игровой индустрии. Специалисты подсчитали, какие игры стали наиболее прибыльными и сколько принесли дохода своим разработчикам.

Об этом сообщает Overclockers.

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Самой прибыльной игрой стала "королевская битва" Fortnite. Она принесла своим создателям 2,4 миллиарда долларов – на данный момент "самый большой годовой доход за всю историю компьютерных игр". Кроме того, популярность Fortnite сказалась и на сопутствующих сферах. Например, канал стримера Ричарда "Ninja" Блевинса в Twitch собрал за год 218 миллионов часов просмотров, больше чем вторая (Riot Games 95 миллионов) и третья позиции (Shroud 86 миллионов), вместе взятые.

Суммарно индустрия заработала почти 110 миллиардов долларов – на 11% больше чем в 2017 году. Из этой суммы 61,3 миллиарда пришлись на мобильные устройства, 35,7 миллиарда на персональные компьютеры и 12,7 миллиарда на консоли. Доминирующей бизнес-моделью была free-to-play, на которую пришлось 80% всех доходов от цифровых игр в 2018 году – всего около 88 миллиардов долларов, из которых 62% было заработано в Азии.

Як продавалися ігри за моделлю free-to-pay

Как продавались игры по модели free-to-pay

Десятка самых доходных условно-бесплатных игр за 2018 год приведена ниже. Впервые за шесть лет в данный список не попала World of Tanks, хотя с 2012 по 2017 годы "танки" стабильно держались в пятерке. В 2018 году WoT принесла разработчикам около 400 миллионов долларов.

  1. Fortnite, Epic Games – 2,4 миллиарда долларов;
  2. Dungeon Fighter Online, Nexon – 1,5 миллиарда долларов;
  3. League of Legends, Riot Games, Tencent – 1,4 миллиарда долларов;
  4. Pokemon GO, Niantic – 1,3 миллиарда долларов;
  5. Crossfire, Neowiz Games – 1,3 миллиарда долларов;
  6. Honour of Kings, Tencent – 1,3 миллиарда долларов;
  7. Fate / Grand Order, Aniplex – 1,2 миллиарда долларов;
  8. Candy Crush Saga, King, Activision Blizzard – 1,1 миллиарда долларов;
  9. Monster Strike, Mixi – 1 миллиард долларов;
  10. Clash Royale, Supercell, Tencent – 0,9 миллиарда долларов.

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Рынок премиальных игр охарактеризовался годовым доходом в 17,8 миллиарда долларов (рост на 10% в сравнении с 2017 годом). Игроки из Северной Америки и Европы сформировали 80% этой суммы. Первое место среди платных игр досталось PlayerUnknown's Battlegrounds с выручкой в 1 миллиард долларов. Кроме того, можно отметить нестареющую Grand Theft Auto V (2013 год), которая смогла попасть в тройку по прибыльности.

Як продавалися ігри в 2018 році

Как продавались игры в 2018 году

  1. PlayerUnknown's Battlegrounds, Bluehole – 1,028 миллиарда долларов;
  2. FIFA 18, Electronic Arts – 790 миллионов долларов;
  3. Grand Theft Auto V, Take-Two Interactive – 628 миллионов долларов;
  4. Call of Duty: Black Ops IIII, Activision Blizzard – 612 миллионов долларов;
  5. Red Dead Redemption 2, Take-Two Interactive – 516 миллионов долларов;
  6. Call of Duty: WWII, Activision Blizzard – 506 миллионов долларов;
  7. FIFA 19, Electronic Arts – 482 миллиона долларов;
  8. Monster Hunter: World, Capcom – 467 миллионов долларов;
  9. Tom clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft – 440 миллионов долларов;
  10. Overwatch, Activision Blizzard – 429 миллионов долларов.

Наконец, годовой оборот рынка киберспорта составил 1,2 миллиарда долларов, дополненная и виртуальная реальность принесли в совокупности 6,6 миллиарда долларов, а сервисы подписки вроде Xbox Game Pass или Origin Access Premier заработали 273 миллионов долларов по итогам третьего квартала 2018 года.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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