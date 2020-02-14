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Цифра дня: всю партию Xiaomi Mi 10 раскупили всего за минуту

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Партию Xiaomi Mi 10 раскупили всего за минуту / androidauthority.com

То, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 станет бестселлером на рынке – не сомневался никто. Однако, спрос превысил все ожидания. Всю первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд.

Как передает gizchina.com, Xiaomi Mi 10 с новым топовым процессором Snapdragon 865 под капотом, поступил в продажу 14 февраля.

К теме: Xiaomi Mi 10 представили официально: характеристики и цена флагманского смартфона

Как рассказали в Xiaomi, общий объем продаж Mi 10 превысил 200 миллионов юаней (28,65 миллиона долларов).

Проблемы из-за коронавируса

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что производство новинки началось за месяц до выпуска, и производственных мощностей было достаточно. Однако, из-за вспышки коронавируса работа завода в феврале была приостановлена. Поэтому поставки будут ограничены, по меньшей мере в ближайшую неделю.

Следующий этап продаж Xiaomi Mi 10 стартует 18 февраля.

Xiaomi Mi 10: видеообзор

Цена

  • Xiaomi Mi 10 (8 / 128 ГБ): 3 999 юаней (573 доллара или 14 тысяч гривен);
  • Xiaomi Mi 10 (8 / 256 ГБ): 4 299 юаней (615 долларов или 15 тысяч гривен);
  • Xiaomi Mi 10 (12 / 256 ГБ): 4 699 юаней (673 доллара или 16 500 гривен);
  • Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256ГБ): 4 999 юаней (716 долларов или 17 500 гривен);
  • Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 256 ГБ): 5 499 юаней (788 долларов или 19 200 гривен);
  • Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512ГБ): 5 999 юаней (859 долларов или 20 100 гривен).

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Теги: Коронавирус 2020 Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
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