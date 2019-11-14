Цифра дня: Xiaomi за день продала 76 тысяч ноутбуков

Китайский производитель Xiaomi тоже присоединился к массовой распродаже в День холостяка, проходившего на китайских площадках 11 ноября. И этот день стал достаточно успешным для производителя.

Как передает ithome.com,

в подразделе Xiaomi, что занимается выпуском ноутбуков, отчитались, что в первый день распродажи было продано более 76 000 ноутбуков. Это принесло компании выручки на общую сумму 50 миллионов долларов.

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Известно, что ноутбуки Xiaomi лидируют в категории легких 12-14 дюймовых моделей, и 14-дюймовых моделей на платформе AMD.

В целом, выручка Xiaomi в первый день продаж составила почти миллиард долларов.

Кстати, о рекордных продажах 11.11 заявил холдинг Alibaba. За 24 часа распродаж через его платформу торговцы продали товаров на общую сумму в 38,4 миллиарда долларов. Таким образом сервис побил прошлогодний рекорд в размере 30,7 миллиардов долларов.

Что такое День холостяка?

Это распродажа, что происходит в Китае уже почти 10 лет подряд, и стала аналогом Черной пятницы в США и Европе. Она уже традиционно проходит 11 ноября в китайский праздник День Холостяка, который для многих уже ассоциируется со скидками. В некоторых магазинах скидки могут достигать до 90%, чем и можно объяснить такие успешные продажи.

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