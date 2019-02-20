Цифра дня: за день до анонса смартфон Xiaomi Mi 9 заказали 200 тысяч пользователей

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что за день до анонса смартфона Xiaomi Mi 9 новинку заказали более 200 тысяч пользователей. Стоит отметить, что на тот момент цены на устройство компания не сообщила.

Отметим, Xiaomi представила флагман Mi 9 в среду, 20 февраля. Новинка первой в мире получила топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, версия Xiaomi Mi 9 Explorer Edition получила рекордные 12 ГБ оперативной памяти.

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Также Лэй Цзюнь отметил, что дисплей Xiaomi Mi 9 прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Стекло нового поколения выдерживает до 15 падений подряд на твердую поверхность с высоты 1 метр.

Обзор Xiaomi Mi 9 – смотрите видео

Кроме того, Xiaomi Mi 9 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем со скоростным интегрированным в экраном сканером отпечатков пальцев и камерой с тройным основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп и фронтальной 24-мегапиксельной камерой.

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