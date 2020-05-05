Цифра дня: за день украинцы заказывают на Aliexpress 2,6 тонн товаров

С началу 2020 году украинцы заказали около тысячи тонн товаров из Китая и США. Об этом свидетельствуют данные "Новой почты", сервис которой и осуществлял эту международную доставку самолетами.

Как передает издание ain.ua, в компании подсчитали, что в среднем каждый день клиенты "Новой почты" заказывают около 2,6 тонн товаров исключительно с Aliexpress.

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Также в "Новой почте" добавили, что в целом количество заказов с иностранных торговых площадок возросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

Наиболее активно заказывали международную доставку жители больших городов:

Киев,

Харьков,

Одесса,

Днепр,

Львов

Интересно, что за время карантина вдвое увеличилось количество заказов от клиентов из Житомирской области.

В чем причина

В "Новое почте" предполагают, что рост объемов в компании связывают с запуском на сайте AliExpress заказ доставки непосредственно в отделение "Новой почты".

Чтобы оформить заказ, теперь нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение.

Кстати, вырос и средний чек заказа на Aliexpress. До карантина он составлял 6,6 доллара. В то время как сейчас чек увеличился 11,6 долларов. Среди заказов увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения: маски, респираторы, термометры и др.

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