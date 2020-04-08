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Цифровая трансформация: Федоров заключает меморандум с помощью Zoom и с э-подписью

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Михаил Федоров о работе во время карантина / kmu.gov.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как карантин способствует цифровой трансформации Украины. В частности, он рассказал, что важные совещания сейчас проводит с помощью сервиса видеоконференций Zoom.

Федоров поделился своим карантинным рабочим днем:

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Утром провел онлайн-совещание с министром социальной политики и ее командой. В обед – Zoom с премьер-министром и министром экономики.

Более того, глава Минцифры даже подписывает важные меморандумы с помощью электронной цифровой подписи.

"Подписали меморандум с главой Национального банка, внимание – онлайн через Zoom. И подписали его с помощью электронной цифровой подписи", – рассказал глава Минцифры.

 

Что такое электронная подпись

Электронная цифровая подпись или ЭЦП это та же подпись, только в электронной форме. Причем согласно правовому статусу в Украине она приравнена к собственноручной подписи или печати.

Ее получают по результатам криптографического преобразования и могут добавлять к другим данным или документам. В частности, с помощью ЭЦП можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, зарегистрироваться на государственных порталах и тому подобное.

Получить ЭЦП можно в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Новости Техно Техно Интернет
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