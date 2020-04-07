Цифровой студенческий заработал: где скачать
В Украине полноценно заработал цифровой студенческий билет. Он уже доступен в приложении Дия. Проект разработали Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки.
О запуске сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
К теме Дия в цифрах: сколько украинцев уже пользуются сервисом
Где скачать студенческий
Он доступен в сервисе Дия. Приложение можно скачать по ссылке. Если вы уже установили это приложение на своем смартфоне, то нужно лишь обновить его.
Как происходит внедрение е-студенческого
- Оцифровка билетов будет происходить с согласия пользователя на использование персональных данных, содержащихся в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
- Е-билет будет формироваться автоматически, если у пользователя есть все необходимые сведения о студенческом/ученическом билете государственного образца в Реестре ЕГЭБО.
- Каждый студенческий содержит уникальный электронный идентификатор – QR-код.
- Проверка достоверности е-билета будет происходить с помощью технических средств без дополнительного предъявления документа, удостоверяющего личность.
Что такое Дия?Это проект Министерства цифровой трансформации по воплощению глобальной идеи "государство в смартфоне". Сервис объединил ряд госуслуг. В перспективе, Дия должна объединить все государственные услуги на одной платформе. Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых популярных государственных услуг.
Сейчас работает приложение Дия, а также недавно запустили портал. Обо всех услугах, которые предлагает этот проект, можете прочитать по ссылке.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.
Читайте также
-
iPhone 12: полные характеристики, детали дизайна и фотосегодня , 13:30
-
Владелец компании Zoom вдвое увеличил свое состояние за два месяца пандемии коронавирусасегодня , 14:36
-
Электромобили Tesla будут стартовать с места еще быстреесегодня , 11:10
-
Журналистка симулировала ежегодную встречу с друзьями в игре The Sims 4сегодня , 13:07
-
Приложение Дия будет рассылать оповещения о ситуации с коронавирусомсегодня , 12:00