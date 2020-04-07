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Цифровой студенческий заработал: где скачать

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Цифровой студенческий билет / Telegram,Федоров

В Украине полноценно заработал цифровой студенческий билет. Он уже доступен в приложении Дия. Проект разработали Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки.

О запуске сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Где скачать студенческий

Он доступен в сервисе Дия. Приложение можно скачать по ссылке. Если вы уже установили это приложение на своем смартфоне, то нужно лишь обновить его.

Как происходит внедрение е-студенческого

  • Оцифровка билетов будет происходить с согласия пользователя на использование персональных данных, содержащихся в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
  • Е-билет будет формироваться автоматически, если у пользователя есть все необходимые сведения о студенческом/ученическом билете государственного образца в Реестре ЕГЭБО.
  • Каждый студенческий содержит уникальный электронный идентификатор – QR-код.
  • Проверка достоверности е-билета будет происходить с помощью технических средств без дополнительного предъявления документа, удостоверяющего личность.

Что такое Дия?Это проект Министерства цифровой трансформации по воплощению глобальной идеи "государство в смартфоне". Сервис объединил ряд госуслуг. В перспективе, Дия должна объединить все государственные услуги на одной платформе. Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых популярных государственных услуг.

Сейчас работает приложение Дия, а также недавно запустили портал. Обо всех услугах, которые предлагает этот проект, можете прочитать по ссылке.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Студенты Учеба Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Дия Новости Техно Техно Интернет
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