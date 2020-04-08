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ЦИК тестирует онлайн сервис для изменения места голосования

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ЦИК тестирует онлайн сервис для изменения места голосования / Unsplash

Центральная предвыборная комиссия во вторник, 7 апреля, приняла решение, согласно которому заработал сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей". Это означает, что вскоре избиратели смогут изменить место голосования онлайн.

Что за сервис

Важно Приложение Дия: что это такое, как работает и где скачать

Чтобы каждый украинец смог сделать важный выбор, ЦИК тестирует онлайн-сервис для временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Теперь на следующие выборы народных депутатов и Президента можно будет изменить место голосования за пару минут из дома. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере мы над этим работаем,
– прокомментировал решение ЦИК глава Минцифры Михаил Федоров.

Когда он заработает

Указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины и должен появиться на портале Дия.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Интернет Дия ЦИК
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