ЦИК тестирует онлайн сервис для изменения места голосования
Центральная предвыборная комиссия во вторник, 7 апреля, приняла решение, согласно которому заработал сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей". Это означает, что вскоре избиратели смогут изменить место голосования онлайн.
Что за сервис
Важно Приложение Дия: что это такое, как работает и где скачать
Чтобы каждый украинец смог сделать важный выбор, ЦИК тестирует онлайн-сервис для временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.
Теперь на следующие выборы народных депутатов и Президента можно будет изменить место голосования за пару минут из дома. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере мы над этим работаем,
– прокомментировал решение ЦИК глава Минцифры Михаил Федоров.
Когда он заработает
Указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины и должен появиться на портале Дия.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Розовая Луна 2020: яркие фото и видео этого необычного явлениясегодня , 13:05
-
Как стать на учет безработных онлайн: инструкциясегодня , 13:45
-
Facebook будет собирать геоданные пользователей: для чего это будут делать и кому передаватьсегодня , 14:32
-
Цифровая трансформация: Федоров заключает меморандум с помощью Zoom и с э-подписьюсегодня , 16:09
-
Характеристики процессоров Intel 11 поколения засветились в сетисегодня , 10:09
-
OnePlus представит мощную беспроводную зарядку: деталисегодня , 09:06