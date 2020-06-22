Городская мобильность будущего – это не только скорость и экологичность, но и миниатюрность. Под перечисленные выше критерии могли бы подойти велосипеды, но они не защищают горожан от погодных условий: сильного дождя, снега или палящего солнца.

Компания CityQ из Осло предлагает решить эту проблему с помощью транспорта на стыке велосипеда и электромобиля, рассказывает electrek.

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Особенности нового транспорта

Car-eBike, как нетрудно догадаться из названия, – гибрид электрического автомобиля и велосипеда, предназначенный для поездок на работу или за продуктами. Электромобиль не оснащен прямым приводом – его заменяет ПО, что позволяет использовать систему электропривода, который приводит в движение электродвигатель мощностью 250 Вт.

Максимальная скорость гибрида – 25 км/ч. Аккумуляторы обеспечат поездку на 70-100 км от одной зарядки (на дальнобойность критически влияет вес водителя). По мнению разработчиков, это оптимальные скорость и запас хода для комфортного перемещения в городских условиях.

Кроме водителя, внутри поместится еще один взрослый или два ребенка. Двери и окна могут закрывать электромобиль полностью или частично, а сзади присутствует миниатюрный багажник, в котором можно разместить несколько небольших пакетов, например, с продуктами.



Гибридный электровелосипед Car-eBike

Ширина Car-eBike – 87 см, что в два раза меньше среднестатистического автомобиля "легкого" класса и на 7 см шире мощного горного велосипеда. Весит это средство передвижения 70 кг, а его общая грузоподъемность – 300 кг.

Формально, согласно законодательству ЕС, Car-eBike – это грузовой четырехколесный электровелосипед, поэтому его водитель может использовать как велодорожки, так и дороги общего пользования, но выезд на шоссе для этого гибрида запрещен.

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Цена

CityQ уже начала принимать предварительные заказы (бронь стоит 99 евро), а первые поставки намечены на 2021 год. Официальная стоимость "транспорта будущего" – 6 000 евро (180 172 гривны).

Идея четырехколесного велосипеда с крышей и педалями не новая. Похожие проекты разрабатывают компании Organic Transit, Sondors и Better Bike.