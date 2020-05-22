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Civilization VI бесплатно раздают в Epic Games Store

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Civilization VI доступна безкоштовно
Civilization VI доступна бесплатно / epicgames.com

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store решил бесплатно раздать пользователям игру Civilization VI. Это последняя часть знаменитой стратегической серии от Firaxis Games.

Где скачать

Civilization VI уже доступна на сайте Epic Games Store. Бесплатно ее можно скачать до 28 мая, 18:00. Сначала пользователю нужно авторизироваться на сайте Epic Games Store, после чего на странице магазина кликнуть по игре.

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В другой период Civilization VI можно купить за 525 гривен.

Чем интересна Civilization VI

Все начинается с маленького племени, но со временем цивилизация разрабатывает новые технологии, расширяет свою территорию и влияние. Геймер может создавать целые армии.

Игра Civilization VI: видеотрейлер

Кроме того, игрок может достичь победы различными методами, например через политические режимы и главарей, возглавляющих фракцию и дающих определенные бонусы.

Стратегия Sid meier's Civilization VI вышла осенью 2016 года. С того времени в Steam игра получила 73 670 отзывов, 80% из которых положительные.

К слову, ранее Epic Games Store открыл бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V Premium Online Edition. Ее можно было скачать до 21 мая.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Sid Meier's Civilization Техно Игры
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