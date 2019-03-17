Cмартфон спас жизнь мужчине: детали инцидента

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В Австралии смартфон спас жизнь: шокирующие фото
В Австралии смартфон спас жизнь: шокирующие фото / Hromadske.ua

Австралиец, вооруженный луком и стрелами, пытался подстрелить мужчину, который сфотографировал его на мобильный телефон. Однако его спас смартфон.

Инцидент произошел в поселке Нимбин вблизи Брисбена, штат Новый Южный Уэльс. Позавчера, 13 марта, местный житель заметил вблизи своего дома мужчину, вооруженного луком и стрелами, и начал фотографировать его. Об этом сообщает CNN.

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Лучником оказался знакомый мужчины, он по неизвестным причинам выстрелил в него. Спас австралийца его смартфон стрела пробила телефон и немного задела его подбородок, оставив небольшую царапину.

В Австралії смартфон врятував чоловіка від стріли
В Австралии смартфон спас мужчину от стрелы

После этого на место прибыла полиция, которая арестовала нападавшего и предъявила ему обвинения в вооруженном нападении. Впоследствии его освободили под залог, судебное заседание по этому делу назначено на 15 апреля.

Как сообщали ранее, американец спас женщину благодаря способу реанимации из комедийного сериала.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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