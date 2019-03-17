Cмартфон спас жизнь мужчине: детали инцидента

Австралиец, вооруженный луком и стрелами, пытался подстрелить мужчину, который сфотографировал его на мобильный телефон. Однако его спас смартфон.

Инцидент произошел в поселке Нимбин вблизи Брисбена, штат Новый Южный Уэльс. Позавчера, 13 марта, местный житель заметил вблизи своего дома мужчину, вооруженного луком и стрелами, и начал фотографировать его. Об этом сообщает CNN. Читайте также: Xiaomi Mi 9: компания прекратила продажи флагманских смартфонов Лучником оказался знакомый мужчины, он по неизвестным причинам выстрелил в него. Спас австралийца его смартфон стрела пробила телефон и немного задела его подбородок, оставив небольшую царапину.



В Австралии смартфон спас мужчину от стрелы

После этого на место прибыла полиция, которая арестовала нападавшего и предъявила ему обвинения в вооруженном нападении. Впоследствии его освободили под залог, судебное заседание по этому делу назначено на 15 апреля.

Как сообщали ранее, американец спас женщину благодаря способу реанимации из комедийного сериала.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно